İtalya'da 6 haftadır devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği corona virüsü salgını, futbol camiasını da derinden sarsmıştı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, corona virüs salgınında yeni vaka sayısındaki düşüş eğiliminin teyit edildiğini açıklarken, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya müjdeli haber geldi.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in yapılan son corona virüs testlerinin negatif çıktığı ifade edildi. İtalyan ekibi, ayrıca futbolcularla ilgilenen doktor ve sağlık görevlilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.







