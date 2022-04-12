Son dakika! Fiorentina Nelsson ve Cicaldau için devreye girdi!

Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau için pusuda bekliyorlar. Galatasaray 'ın hâlâ bonservis bedellerinin tamamını yatırmadığı iki isim için İtalya basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

VICTOR NELSSON VE ALEXANDRU CICALDAU İÇİN DEVREDELER

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray finansal açıdan zor bir dönemde ve Cicaldau ile Nelsson'un borçlarını ödemekte zorlanıyor. Fiorentina da durumdan faydalanıp, iki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Avrupa transfer pazarında ismi geçen Cicaldau ve Nelsson için müthiş bir iddia geldi. Haberin devamında, Galatasaray'ın finansal açıdan zor bir dönemde ve Cicaldau ile Nelsson'un borçlarını ödemekte zorlandığı belirtildi.

FIORENTINA İKİ İSMİ KELEPİR BİR FİYATLA TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Fiorentina da bu durumdan faydalanıp, iki oyuncuyu transfer etmek istiyor. Craiova takımından transfer edilen Cicaldau'nun 6.5 milyon euroluk bonservis ücretini 3 yılda ödeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, bu paranın 500 bin eurosunu peşin vermiş, geri kalan bölümünü ise taksitler halinde ödeyeceğini taahhüt etmişti.

TAKSİTLERLE ÖDEME

Victor Nelsson'un 7 milyon euro olan bonservis bedelinin 1 milyon eurosunu peşin ödeyen Galatasaray, kalan 6 milyon euroyu, 5 yılda taksitler halinde verecek. Cicaldau, bu sezon 700 bin euro garanti ücretle oynuyor, Nelsson'un yıllık ücreti ise 800 bin euro.