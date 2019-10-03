Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay, geçtiğimiz hafta seçim kararı alan Fikret Orman'ın yeniden seçime girmeyeceğini açıkladı.

TRT Spor'da yayınlanan "Gündem Futbol" programına katılan Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay, Fikret Orman'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Deniz Atalay sözlerine şöyle devam etti:

Fikret Orman şu anda aday değil. İlk gün söylediği sözlerin bugün de arkasında. İstifa etmedi, seçim kararı aldı. "Bence 'Paralar nerede?' sloganı anlam olarak hoş olmayan itham. Türk futbolunda hiçbir başkana yapılmayan bir şey. Bizim taraftarımızdan niye böyle bir şey yapıldığını anlamıyorum. Bu birileri tarafından organize edilmiş olabilir. Başkan her şeyi izah etti. Divan'da tablolarla 'Paralar burada' dedi. Zaten bu sponsorlukları bulan başkandı. Fenerbahçe kampanya başlattı, Galatasaray elindeki birtakım şeyleri sattı, Beşiktaş bunları yapmadı. Fikret Orman'ın kimseden bir talebi olmadı. Başkan para sıkıntısını sponsorluklarla bankalarla yaptığı diyolaglarla halletti. 'Para bul, sponsor bul' dediler, başkan buldu.

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