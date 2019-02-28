Son dakika... Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2019, Perşembe 16:49 Son Güncelleme:
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Son dakika... Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması!

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesi hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi:

Fikret Orman, "Şenol Güneş, Haziran ayına kadar takımın başına gibi görünüyor." sorusu üzerine "Tabii ki, tabii ki." cevabını vererek, " Yönetim kurulu toplantımız var, kulübümüz bununla ilgili resmi bir açıklama yapacaktır. Hayırlısı olsun." dedi.

Fikret Orman, Yıldırım Demireören'in TFF Başkanlığı'nı bırakmasıyla ilgili de, "Hayırlısı olsun, bir gerekçeleri vardı. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim." dedi.

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