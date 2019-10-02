Kötü gidişatın ardından seçim kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski yöneticilerden Candaş Tolga Işık'a konuştu. Orman, seçime girmeyeceğini açıkladı.

Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Az önce Fikret Orman’la konuştum “Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim. Olmayacağım.” dedi.

Candaş Tolga Işık ayrıca; "İsmail Ünal ile konuştum az önce “Adaylığım için imza toplama sürecine start verildi, hele bi süreç sonlansın kararımı öyle açıklayacağım” dedi." açıklamasında bulunarak İsmail Ünal'ın başkanlık için adaylık çalışmalarına başladığını ifade etti.