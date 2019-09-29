Son dakika! Fikret Orman yeniden aday olabilir

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman seçim kararı almıştı. Yönetim ise ikiye bölünmüş, bir taraf bu kararı onaylarken, bir kısım yönetici ise başkan Orman’ın yeniden aday olmasını talep etti. Orman devam etmeye soğuk baksa da gelen bilgilere göre yeniden adaylığı da düşündüğü öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’ın patronunun, aday olması durumunda mevcut yönetimden sadece Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse, Ahmet Kavalcı ve Hüseyin Mican ile yola devam etmesi bekleniyor.

Bu haberi de okudular Burak Yılmaz, Trabzonspor'u gözüne kestirdi



