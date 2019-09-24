Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman görevden ayrılacağının sinyallerini verdi. Orman'ın yeniden aday olup olmayacağı merak konusuydu. Beşiktaş eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık'tan son dakika Fikret Orman açıklaması geldi.
Işık, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fikret Orman'ın aday olmayacağını duyurdu.
İşte Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı...
Az önce Fikret Orman’la konuştum “Görevi bıraktım, tekrar aday da olmayacağım” dedi.
https://twitter.com/ctisik/status/1176465203741044736?s=20