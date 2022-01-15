Fransız ekibi Marsilya, 2020'nin yaz aylarında bonservissiz şekilde kadroya katılan Papa Gueye'nin transferinde usulsüzlük ile suçlanıyor. FIFA, oyuncunun daha önce ön sözleşme imzaladığı Watford tarafını haklı bularak Marsilya'ya yönelik ağır cezai yaptırım kararları aldı.

2020'nin yaz aylarında Papa Gueye, Le Havre ile biten sözleşmesi sonrası Marsilya'ya transfer olmuştu. Fakat bu süreç öncesinde Gueye'nin Watford ile bir ön anlaşma imzalaması sürecin bir dava konusu haline gelmesine neden oldu.

Millî maç öncesi lisansı iptal edildi

Papa Gueye, Senegal Millî Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyordu. Fakat grupta Gine ile oynayacakları ikinci maç öncesi FIFA'nın lisansını askıya aldığı bildirildi ve karşılaşmada forma giyemedi. Papa Gueye'nin lisansının 4 ay süreyle askıya alındığı aktarılmakta.

Marsilya'ya transfer yasağı!

Gueye'nin aldığı cezalar bir yana Marsilya da süreçten çok ağır şekilde etkilendi. Önemli oyuncularından birini 4 ay boyunca kullanamayacak Marsilya, 2.5 milyon Euro da Watford'a tazminat ödemek zorunda kaldı. En ağırı ise Fransız ekibi, iki dönemlik transfer yasağı aldı. Bu kış transfer dönemini kapsamayan yasak yaz ve önümüzdeki sezonun kış transfer dönemini içerecek.

Marsilya cephesi, bu kararın bozulacağından emin durumda. CAS'a başvurulmuş durumda fakat Watford da 10 milyon Euro'luk bir tazminat beklentisi nedeniyle olayın peşini bırakmak istemiyor ve onlar da CAS'a başvurdular.