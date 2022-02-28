Son dakika | FIFA ve UEFA Rus kulüplerini ihraç etti

UEFA, Rus kulüplerinin ve milli takımlarının Avrupa kupalarına katılımlarını askıya alma kararı aldı. Rus kulüpleri ve Rusya Milli Takımı, FIFA Konseyi ve UEFA İcra Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda bir sonraki duyuruya kadar FIFA ve UEFA organizasyonlarına katılım sağlayamayacak.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamalar şu şekilde:

"FIFA Konseyi ve UEFA İcra Komitesi tarafından alınan ilk kararların ardından, FIFA ve UEFA bugün, Hem ulusal hem de kulüp olmak üzere tüm Rus takımlarının bir sonraki duyuruya kadar hem FIFA hem de UEFA müsabakalarına katılımının askıya alınmasına karar verdi.

Bu kararlar, bu tür acil konularda sırasıyla her iki kurumun en yüksek karar alma organları olan FIFA Konseyi Bürosu ve UEFA İcra Komitesi tarafından bugün kabul edildi.

Futbol burada tamamen birleşmiş durumda ve Ukrayna'dan etkilenen tüm insanlarla tam bir dayanışma içinde. Her iki kurluşun Başkanı da Ukrayna'daki durumun önemli ölçüde ve hızla iyileşmesini ve böylece futbolun yeniden insanlar arasında birlik ve barış için bir etken olabilmesini umuyor."



