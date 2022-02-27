Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası futbol dünyasından tepkiler yükselirken, FIFA Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlarını açıkladı.

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya topraklarında hiçbir uluslararası müsabaka oynanmayacağı belirtilirken, Rusya'nın kendi bayrağını ve milli marşını kullanması yasaklandı.

FIFA'nın uygulayacağı yaptırımlar ise şu şekilde:

"Ev sahibi" maçları tarafsız bölgede ve seyircisiz oynanacak. Rusya topraklarında hiçbir uluslararası müsabaka oynanmayacaktır.

Rusya müsabakalarda 'Rusya' ismini değil, “Rusya Futbol Birliği (RFU)” adı altında mücadele edecek.

Rusya Futbol Birliği'nin maçlarında, Rusya bayrağı veya marşı kullanılmayacaktır.

FIFA'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Her şeyden önce FIFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde güç kullanmasını kınadığını yinelemek istiyor. Şiddet asla bir çözüm değildir ve FIFA, Ukrayna'da olanlardan etkilenen tüm insanlara en derin dayanışmasını sunuyor.

FIFA, barışın acilen sağlanması ve yapıcı diyalogun derhal başlaması için tekrar çağrıda bulunuyor. FIFA, Ukrayna Futbol Federasyonu ve mevcut olaylar devam ettiği sürece ülkeyi terk etmek için destek talep eden Ukrayna futbol topluluğu üyeleriyle yakın temas halindedir.

Futbolla ilgili konuları ele almak ve UEFA ile koordineli olarak, FIFA Başkanı ve altı Konfederasyon Başkanını içeren FIFA Konseyi Bürosu, oybirliğiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) de tavsiyeleri doğrultusunda acil ilk önlemleri almaya karar verdi. ve bu bir sonraki duyuruya kadar bu önlemler geçerli olacaktır:

"Ev sahibi" maçları tarafsız bölgede ve seyircisiz oynanacak. Rusya topraklarında hiçbir uluslararası müsabaka oynanmayacaktır.

Rusya müsabakalarda 'Rusya' ismini değil, “Rusya Futbol Birliği (RFU)” adı altında mücadele edecek.

Rusya Futbol Birliği'nin maçlarında, Rusya bayrağı veya marşı kullanılmayacaktır.

FIFA, durumun hızla düzelmemesi durumunda yakın gelecekte uygulanacak olası müsabakalardan ihraç edilme de dahil olmak üzere herhangi bir ek önlem veya yaptırımı belirlemek için IOC, UEFA ve diğer spor organizasyonları ile devam eden diyaloğunu sürdürecektir.

Yaklaşan FIFA Dünya Kupası 2022 elemeleriyle ilgili olarak FIFA, Polonya Futbol Federasyonu, Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ve İsveç Futbol Federasyonu tarafından sosyal medya aracılığıyla ifade edilen açıklamaları iyi bir şekilde not etti ve şimdiden tüm taraflarla diyalog kurdu. FIFA, federasyonlar ile birlikte uygun ve kabul edilebilir çözümler bulmak için yakın temas halinde kalacaktır.



