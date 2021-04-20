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Son dakika | FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması

Avrupa Süper Ligi'ne tepkiler devam ediyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan son dakika açıklaması geldi. Infantino "FIFA'dan, UEFA'dan ve mevcut liglerden koparak oluşturulan lig olan Avrupa Süper Ligi'ni şiddetle reddediyoruz." açıklaması yaptı.

20 Nisan 2021, Salı 12:11 Son Güncelleme:
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Son dakika | FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan son dakika açıklaması geldi. Infantino "FIFA'dan, UEFA'dan ve mevcut liglerden koparak oluşturulan lig olan Avrupa Süper Ligi'ni şiddetle reddediyoruz." açıklaması yaptı.

Infantino ayrıca "FIFA, sporun gerçek değerleri üzerine inşa edilmiş bir organizasyondur. Herhangi bir takım, Avrupa Süper Ligi için mevcut yapıdan ayrılmaya karar verirse sonuçlarını kabul etmek zorundadır. Bunun orta yolu yok. Ya varsınız ya da yoksunuz." şeklinde görüş bildirdi.


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UEFA Başkanı da eleştirmişti

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de yaptığı açıklamada yeni oluşum eleştirmiş "İhanete uğradık" ifadesini kullanmıştı. Ceferin, Juventus Başkanı Agnelli ile ilgili de, "O bir yılan gibi bir gün önce konuştuğumuzda reformlarımızı desteklediğini söyledi. Hayal kırıklığı yarattı. Onun gibi ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor" şeklinde ağır sözler söylemişti.

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