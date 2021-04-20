FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan son dakika açıklaması geldi. Infantino "FIFA'dan, UEFA'dan ve mevcut liglerden koparak oluşturulan lig olan Avrupa Süper Ligi'ni şiddetle reddediyoruz." açıklaması yaptı.

Infantino ayrıca "FIFA, sporun gerçek değerleri üzerine inşa edilmiş bir organizasyondur. Herhangi bir takım, Avrupa Süper Ligi için mevcut yapıdan ayrılmaya karar verirse sonuçlarını kabul etmek zorundadır. Bunun orta yolu yok. Ya varsınız ya da yoksunuz." şeklinde görüş bildirdi.





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UEFA Başkanı da eleştirmişti

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de yaptığı açıklamada yeni oluşum eleştirmiş "İhanete uğradık" ifadesini kullanmıştı. Ceferin, Juventus Başkanı Agnelli ile ilgili de, "O bir yılan gibi bir gün önce konuştuğumuzda reformlarımızı desteklediğini söyledi. Hayal kırıklığı yarattı. Onun gibi ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor" şeklinde ağır sözler söylemişti.