FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, 15 Haziran Pazartesi günü video konferans ile toplandı. Toplantıda alınan karara göre; FIBA Avrupa Kupası,Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar EuroCup turnuvalarının 2019-20 sezonu devam etmeyecek ve şampiyon ilan edilmeyecek.

FIBA Avrupa Başkanı / FIBA Başkan Yardımcısı Turgay Demirel’in başkanlık ettiği toplantıya; FIBA Başkanı Hamane Niang, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa Genel Sekreteri / FIBA Genel Direktörü Avrupa Kamil Novak katıldı.

FIBA AVRUPA KULÜP MÜSABAKALARI

Kurul, farklı seçenekleri araştırmak için kurulan ve FIBA Avrupa Müsabakaları Komisyonu tarafından desteklenen çalışma grubunun güçlü tavsiyelerini takiben, Mart ayında askıya alınan üç FIBA Avrupa kulüp müsabakalarının mevcut sezonunu iptal etmek için oy kullandı.

Karara göre; FIBA Avrupa Kupası,Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar EuroCup turnuvalarının 2019-20 sezonu devam etmeyecek ve şampiyon ilan edilmeyecek. Müsabakalar ertelendiğinde çeyrek final aşamasında olan tüm kulüpler, yönetmeliklere uygun şekilde sıralama puanı alacak.

2020-21 sezonu hazırlıkları ve alternatif eylem planları hakkında:

2020-21 kulüp müsabakaları sezonu, her zaman yerel ve ulusal mevzuata göre, seyirci olsun veya olmasın, Eylül / Ekim'de planlandığı gibi başlar. Bir müsabakanın Eylül / Ekim'de başlayamaması halinde, azaltılmış maçlar ile otomatik olarak Ocak 2021'e ertelenecektir. Eylül / Ekim aylarında başlayan bir müsabakanın yeni bir koronavirüs salgını nedeniyle durması gerekirse, halihazırda oynanan oyunlara saygı gösterilecek ve yeni bir azaltılmış / daha kısa müsabaka sistemi önerilecektir.

Yeni sezon için kura çekimi tarihleri geçici olarak, 17 ve 18 Ağustos olarak belirlenmiştir.

FIBA KADINLAR VE ERKEKLER AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONALARI ELEMELERİ

Kasım 2020 ve Şubat 2021'de oynanması planlanan Kadınlar Elemeleri için:

Kasım ayı penceresi, her zaman yerel, ulusal mevzuata göre, seyircilerle veya seyirciler olmadan veya sınırlı sayıda izleyici ile planlandığı gibi oynatılacak. Kasım penceresinin oynatılamaması durumunda, maçlar Şubat 2021'e ertelenecek. Bu durumda, Şubat penceresinde 15 gün sürecek elemelerde dört maç oynanacaktır. 31 Ocak Pazar günü başlayacak maçlar; Perşembe, Pazar, Çarşamba ve Cumartesi günleri oynanacak. Oyuncular 14 Şubat Pazar günü kulüplerine geri dönecekler.

Kasım 2020 ve Şubat 2021'de oynanması planlanan Erkekler Elemeleri için:

Kasım ayı penceresi, her zaman yerel, ulusal mevzuata göre, seyircilerle veya seyirciler olmadan veya sınırlı sayıda izleyici ile planlandığı gibi oynatılacak. Kasım penceresinin oynatılamaması durumunda, maçlar Şubat 2021'e ertelenecek ve Şubat’ta oynanması gereken maçlar ise Temmuz 2021’e ertelenecek.

FIBA Avrupa'nın, Avrupa Federasyonları ile gerçekleştireceği ikinci tur çevrimiçi toplantıları üç grupta gerçekleşecek (17, 22 ve 24 Haziran 2020).