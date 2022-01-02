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Son dakika: Ferdi Kadıoğlu Türkiye'yi seçti

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım kararını verdi. Başarılı oyuncu tercihini Türkiye'den yana kullandı.

02 Ocak 2022, Pazar 23:23 Son Güncelleme:
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Son dakika: Ferdi Kadıoğlu Türkiye'yi seçti

Bu sezon Fenerbahçe 'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 22 yaşındaki genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, milli takım konusunda kararını verdi. 

Türkiye, Hollanda ve Kanada milli takımlarından birini seçme hakkına sahip olan Ferdi, tercihini ülkemizden yana kullandı.

Başarılı futbolcu kararını A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a bildirdi.

Yakın zamanda Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatması beklenen Ferdi, bu kararıyla birlikte sarı lacivertli ekipte Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek.

(TRT Spor)

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