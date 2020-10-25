SON DAKİKA! Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz şoku

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'de Serdar Aziz, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.

25 Ekim 2020, Pazar 18:20 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz şoku

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de maç öncesi bir son dakika gelişmesi yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de çıkması beklenen Serdar Aziz, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadroya alınmadı.

'Kadrodan çıkarttık ama Lemos var'

Konu ile ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz; yapmamız gerekeni biliyoruz, kazanmak istiyoruz. Serdar Aziz bağırsak enfeksiyonu geçirdi, kadrodan çıkarttık ama Lemos var orada bir sorun yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

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