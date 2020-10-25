Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de maç öncesi bir son dakika gelişmesi yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de çıkması beklenen Serdar Aziz, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadroya alınmadı.

'Kadrodan çıkarttık ama Lemos var'

Konu ile ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz; yapmamız gerekeni biliyoruz, kazanmak istiyoruz. Serdar Aziz bağırsak enfeksiyonu geçirdi, kadrodan çıkarttık ama Lemos var orada bir sorun yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.