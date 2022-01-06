Vitor Pereira'nın takımdan gönderilmesinin ardından teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe , listeye bir aday daha ekledi. O isim; Monaco ile yollarını ayıran Niko Kovac... Hırvat teknik adamın menajeriyle irtibata geçen Sarı-Lacivertliler, görüşmek için randevu talep etti. Hafta sonuna kadar Hırvat Kovac'la bir görüşme gerçekleştirilecek. Yapılacak toplantıda, takımın durumundan ve hedeflerden bahsedilecek. Taraflar arasındaki görüşmenin ardından F.Bahçe yönetiminin kafasındaki hoca netleşecek ve Antalyaspor mücadelesi öncesinde yeni teknik adam belirlenecek.

NIKO KOVAC BUNDESLIGA'YA DAHA SICAK

Fenerbahçe'nin yanı sıra, Beşiktaş 'ın da hoca adayları arasında olan 50 yaşındaki çalıştırıcıyı, Alman ekibi Hertha Berlin de takımın başına geçirmek istiyor. Kovac'ın Bundesliga'da daha önce çalışmış olmasından dolayı Hertha'ya daha sıcak bakabileceği de iddialar arasında... Kariyerine, Salzburg altyapısında başlayan Kovac, sonrasında Hırvatistan U21 takımını ve Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştırdı. Frankfurt'un ardından Bayern Münih'in başına geçen Kovac, sonrasında Monaco'ya imza attı ve 1 Ocak'ta Fransız ekibinden de ayrıldı.

YÖNETİMDE ÇATLAK SESLER VAR

Sarı-Lacivertliler, Kovac'la yapılacak görüşmede sonuca varamazsa rotayı prensip anlaşmasına varılan Bilic'e çevirecek. Ancak yönetimde hâlâ Slaven Bilic ismine sıcak bakmayan ve Alex de Souza'ya takımı emanet etmek isteyen bir grup var. Başkan Ali Koç, Kovac'ın olmaması halinde ise Bilic'le yola devam etmeyi planlıyor. 53 yaşındaki çalıştırıcıyla ise 1.5 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Bilic, Çin ekibi Beijing Guoan'ın başında son maçına çıktı ve oyuncularıyla vedalaşarak takımdan ayrıldı.

Kaynak: Akşam