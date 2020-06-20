Süper Lig'in 28. haftasında yarın 18.30'da Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Serdar Aziz müjdesi

Trabzonspor ile oynanan kupa rövanşında sakatlanan Serdar Aziz'in antrenmana çıkması teknik heyetin yüzünü güldürdü. 29 yaşındaki stoperin Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamacağı maç saatinde belli olacak.

Yusuf Dursun