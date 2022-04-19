Fenerbahçe , Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna’da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 65. dakikasında Sarı-Lacivertli ekibin başarılı stoperi Attila Szalai, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrasında Macar futbolcu oyuna devam edemedi ve sedye ile sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

Szalai'nin oyundan çıkarken oldukça üzgün olduğu kameralara yansıdı. Fenerbahçe'de sakatlanan Szalai'nin yerine 67. dakikada Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu.



