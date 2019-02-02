Son dakika! Fenerbahçe'ye Sadık'tan kötü haber

Fenerbahçe'nin dün akşam Göztepe ile oynanan mücadelesinde sakatlanan yeni transferi Sadık Çiftpınar'dan kötü haber geldi.

02 Şubat 2019, Cumartesi 14:20 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'ye Sadık'tan kötü haber

Süper Lig'in 20. haftasında Kadıköy'de Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Sadık Çiftpınar, Jerome'un sert müdahelesiyle yerde kalmış, bir süre kendini denemiş ancak karşılaşmaya devam edememiş ve sahayı acılar içinde terketmişti.

26 yaşındaki stoperden Sarı-Lacivertli takıma kötü haber geldi. Darbeden dolayı oluşan yırtık yüzünden Sadık Çiftpınar, 21. hafta mücadelesinde deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sadık'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Zenit maçında ise sahada olabileceği ifade edildi.

Yusuf Dursun

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