Fenerbahçe, zorlu Konyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken maçın son anlarında Pelkas'ın durumu nedeniyle endişeli saatler yaşandı. Yunan yıldız tedbir amaçlı müşahade altına alınırken, yapılan tetkiklerinde önemli bir durum olmaması üzerine, tamım uçağıyla birlikte İstanbul'a geldi.

2 GÜN SONRA TAKIMLA ÇALIŞACAK

Pelkas'ın birkaç günlüğüne dinlendirileceği, tedbir amaçlı olarak durumunun kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Müşahede amaçlı evinde 2 gün dinlenecek olan Yunan yıldız ardından takımla çalışmalara başlayacak. Edinilen bilgiye göre, Pelkas'ın pazar günkü Gençlerbirliği mücadelesinde oynamasına engel bir durum yok.









"HEPİMİZİ KORKUTTUN, NEYSE Kİ ÖNEMLİ BİR DURUMUN YOK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, hastaneden gelen Pelkas'la uçakta yakından ilgilendi. Genç teknik adam, oyuncusunun durumunu öğrendikten sonra rahatladı.

Bulut'un Pelkas'a "Hepimizi korkuttun ancak neyse ki önemli bir durum yok" diyerek oyuncusuna geçmiş olsun dilediği bildirildi.

PAOK, PELKAS'I GÖZETLİYOR

Bu arada Yunanistan'da yayın yapan Sportime'a göre; Pelkas'ın eski takımı PAOK, oyuncunun olası transferini yakından takip ediyor.

Haberde sezon başında 1.6 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Pelkas'ın kontratında bir sonraki satışından PAOK'a verilecek yüzde 20 pay maddesinin bulunduğunu belirtilirken, Yunan ekibinin gözünün Pelkas'ta olduğu vurgulandı. (Sabah)





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