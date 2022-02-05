Son dakika | Fenerbahçe'ye Osayi Samuel'den kötü haber! Oyuna devam edemedi
Fenerbahçe, Süper Lig 'in 24. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Sarı-Lacivertli ekipte mücadelenin 79. dakikasında sakatlanan Osayi Samuel oyuna devam edemedi ve 83. dakikada yerini Burak Kapacak'a bıraktı.
Süper Lig 'in 24. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti. Sarı-Lacivertli ekipte karşılaşmada sakatlanan Osayi Samuel oyuna devam edemedi.
Mücadelenin 79. dakikasında Fenerbahçe 'den Osayi Samuel sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonucu oyun yeniden hareketlendi ancak Osayi Samuel oyuna devam edemedi ve 83. dakikada yerini Burak Kapacak'a bıraktı.
Fenerbahçe'nin kısa zaman içerisinde futbolcunun durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.