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Son dakika! Fenerbahçe'ye Miguel Crespo şoku

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Sarı Lacivertliler mücadelenin 64. dakikasında şok bir haberle sarsıldı. Orta sahanın yıldızı Miguel Crespo sakatlanarak oyun alanını sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

22 Nisan 2022, Cuma 22:19 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'ye Miguel Crespo şoku

Süper Lig 'in 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor 'un konuğu oldu. Sarı Lacivertliler mücadelenin 64. dakikasında şok bir haberle sarsıldı. Orta sahanın yıldızı Miguel Crespo sakatlanarak oyun alanını sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. 

Sakatlanan Miguel Crespo'nun oyuna devam edememesi sebebiyle oyuna Luiz Gustavo girdi. 

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Portekizli futbolcu direkt hastaneye kontroller için götürüldü. 


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