Fenerbahçe 'de yeni golcünün kim olacağı şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda. Her geçen gün farklı isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. Maxi Gomez ile Sörloth'un yanı sıra Fenerbahçe'nin son olarak Marko Arnautovic ile ilgilendiği iddia edildi.

Haber Global'in haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın tecrübeli oyuncusu Marko Arnautovic, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı Lacivertliler, Jorge Jesus'un kararına göre hareket edecek.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde 432 maça çıkarken, 115 gol attı ve 72 de asisti bulunuyor. Avusturyalı futbolcu milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden biri. 102 kez milli formayı giyen Marko Arnautovic, 33 gollük katkıda bulundu. Transfermarkt'ın verilerine göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gözükmekte.

Geçtiğimiz sezon Bologna'da 34 maçta sahaya çıkan Avusturyalı golcü 15 kez fileleri havalandırdı.





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Bologna'dan Manchester United'a: Arnautovic paha biçilemez

Bologna, Arnautovic'i bırakmamaya kararlı. Marco Di Vaio'nun yıldız forveti satmaya niyeti olmadığını söylemesiyle birlikte, Manchester United'ın Marko Arnautovic ısrarı bir engelle karşılaştı.

Erik ten Hag, hücum seçeneklerinde eksiklikleri düzeltmeye çalışırken, Manchester United aynı zamanda son birkaç gün içinde 33 yaşındaki forvetle ilgilenmeye başladı. Takım, Anthony Martial'ın sakatlığı ve Cristiano Ronaldo'nun kulüpten uzaklaşma isteğiyle birlikte gündeme gelmişti.

Bologna'nın geçtiğimiz sezon en çok gol atan oyuncusu olan Arnautovic için iddialara yanıt veren sportif direktör Di Vaio kulübün duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Di Vaio'nun sözleri şu şekildeydi:

"Bu bir para meselesi değil. Marko'nun teknik açıdan temsil ettikleri, kulübümüz için temsil ettikleri bizim için paha biçilemez. Onunla ilerlemek istiyoruz. Geçen sezondan daha iyisini yapabilir büyümemize yardımcı olabilir."

"Oyuncularımız hakkında çok konuşuluyor. Biz onunla devam etmeye ve onu tutmaya ikna edeceğimizi tekrarlıyoruz. Marko, projemizin merkezinde ama Manchester United gibi bir kulübün oyuncumuzu istemesi gerçeği bizi gururlandırıyor."

"Arnautovic banko bir bahis ve hepimiz onu getirmek için büyük çaba sarf ettik. Sahada yanıt verdi. Biz onunla ilerlemek istiyoruz, niyetimiz satmak değil. Takımı güçlendirmek ve tamamlamak."







