Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde bir operasyon geçirecektir. Sporcumuz İsmail Karabilen’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak parkelere dönebilmesini temenni ediyoruz." denildi.

İSTANBUL (AA)