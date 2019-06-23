Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul’a getirdiği Aleksandar Kolarov’da beklenmedik gelişmeler yaşandı.

Roma formasını üç yıldır başarıyla giyen ve geride bıraktığımız sezonda 9 gol atarak da dikkatleri üzerine çeken Sırp sol bekin ayrılması beklenirken, takımda yaşanan teknik adam değişikliğiyle birlikte hesapların değiştiği ortaya çıktı.

İtalyan basını Roma’nın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca’nın önümüzdeki sezonun takımına yönelik planlamasını gerçekleştirdiğini ve bu planlamada Kolarov’a da yer olduğunu duyurdu. Portekizli çalıştırıcının futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği, Fonseca’nın bu görüşmede kendisini takımında görmek istediği ileterek planlarını paylaştığı, bu sözlerin Sırp futbolcuyu etkilediği kaydedildi.

Paulo Fonseca’nın kendisine mutlaka ihtiyacı olduğu yönündeki sözleri karşısında heyecanlanan Kolarov’un bu gelişmelerin ardından gelecek sezon da Roma takımının bir parçası olacağı belirtildi. İtalyan ekibindeki teknik adam değişikliğinin, futbolcunun transfer olmasının önünü kestiği ifade edildi. (Skorer)