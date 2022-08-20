Fenerbahçe pazertesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda çabukluk çalışmaları yapıldı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sakatlığı nedeniyle resmi maça çıkmayan tecrübeli futbolcu Joao Pedro bugün takımla birlikte çalıştı. Austria Wien maçında da ufak bir sakatlığı bulunan Lemos da takımla çalışmalara başladı.

Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla, Joshua King de tedaviyle tamamladı.

Sarı Lacivertliler, 22 Ağustos Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.











