SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi iyi haber!

Süper Lig'de yarın ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye sakatlık problemleri yaşayan yıldızları Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Isla'dan iyi haber geldi.

27 Eylül 2019, Cuma 19:32 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi iyi haber!

Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Sarı-Lacivertliler'e zorlu maç öncesi sakatlık problemleri bulunan isimlerinden sevindirici bir haber geldi.

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Fenerbahçe'in akşam antrenmanında Garry Rodrigues ve Moses dışında tüm isimler yer aldı.

Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosuna ise Emre Belözoğlu, uzun süredir takımdan ayrı olan Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla dahil edileceği öğrenildi.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINA MÜTHİŞ ORAN




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