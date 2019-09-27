Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Sarı-Lacivertliler'e zorlu maç öncesi sakatlık problemleri bulunan isimlerinden sevindirici bir haber geldi.

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Fenerbahçe'in akşam antrenmanında Garry Rodrigues ve Moses dışında tüm isimler yer aldı.

Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosuna ise Emre Belözoğlu, uzun süredir takımdan ayrı olan Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla dahil edileceği öğrenildi.











