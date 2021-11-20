Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray 'a konuk olacak olan Fenerbahçe 'de son dakika gelişmesi... Dev maçın hazırlıklarını tamamlayan Kanarya'da Berke Özer de son antrenmanda takımla çalıştı. Bel ağrıları artınca Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarılan, geçtiğimiz günlerde de gribal enfeksiyon geçiren ve tedbir amaçlı çalışmalarda yer almayan 21 yaşındaki kalecinin Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde derbide kaledeki yerini alacağı öğrenildi.

Öte yandan teknik heyetin Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan Berke Özer ile mental açıdan da özel olarak ilgilendiği gelen haberler arasında. Pereira ve ekibi, derbide Berke'nin konsantrasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için elinden geleni yaparken, takımın deneyimli isimleri de arkadaşlarını motive ediyor.







