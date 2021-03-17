Son dakika... Sezon başında Hatayspor'a transfer olan Boupendza, Süper Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. 18 kez rakip fileleri sarsan ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan Gabonlu forvet devre arasında Rus ekibi Krasnodar'a transfer olmanın eşiğinden dönmüştü. Hatayspor, 24 yaşındaki forvetin Rusya'da futbol oynamak istemdiğini açıklamıştı.

AUBAMEYANG ARSENAL'E ÖNERDİ

Rusya'ya transferi yatan Aaron Boupendza'nın talipleri ise her geçen gün artıyor. Fenerbahçe, sezon sonunda oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini resmen açıklamıştı. Sarı-lacivertlileri bu yarışta birbirinden dişli rakipler bekliyor. Arsenal'in yanı sıra 7 Premier Lig ve 2 İskoç takımı Boupendza'nın peşinde. Transferde öne çıkan detay ise Arsenal'in yıldız golcüsü Aubameyang.

İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal'in Gabonlu yıldız Aubameyang, milli takımdan arkadaşı Aaron Boupendza'yı takımda görmek istiyor. Oyuncuyu kulübüne öneren 31 yaşındaki forvet, Boupendza'nın İngiliz ekibine büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

İNGİLTERE'DEN 7 TAKIMIN LİSTESİNDE

Haberin detaylarında ise Arsenal'in yanı sıra diğer Premier Lig ekipleri Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham'ın da Hatayspor'un golcüsünü istediği yer aldı.

İSKOÇ DEVLERİ DE TAKİPTE

Öte yandan İngiliz basını, İskoçya'nın 2 dev takımı Rangers ve Celtic'in de golcü ismi yakından takip ettiğini iddia etti.

HATAYSPOR, FENERBAHÇE'Yİ DOĞRULAMIŞTI...

Süper Lig'de 26 maçta 18 kez fileleri havalandıran Aaron Boupendza'ya Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu kulübü tarafından da açıklanmıştı. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Fenerbahçe ile Hatayspor arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim. Boupendza konusunda Fenerbahçe'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır." şeklinde konuşmuştu.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ise transferle ilgili şöyle konuşmuştu: "Açıkçası oyuncumuzun Türkiye'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe'nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor'da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Türkiye ve Avrupa'dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif yaptı. Rusya'dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye'den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı." (Sabah)