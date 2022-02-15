Fenerbahçe son haftalarda peş peşe yaşanan sakatlıklarla sarsıldı. Son Giresunspor mücadelesinde Mesut, İrfan Can, Ozan, Gustavo ve Novak görev yapamadı. Bu karşılaşmada bir kötü haber de elmacık kemiğinde çökme oluşan Serdar Dursun'dan geldi. Sarı-Lacivertliler'de sonunda yüzleri güldürecek gelişmeler yaşandı. Ligde son 3 maçta görev yapamayan ve kupadaki Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyen Mesut Özil uzun bir aradan sonra takımla çalışmaya başladı. İsmail Kartal'ın yıldız futbolcuyu Slavia Prag maçı kadrosuna alması bekleniyor.

Gustavo ve Novak da döndü

Sarı-Lacivertliler'de bir güzel gelişme de Ozan Tufan konusunda yaşandı. Yıldız futbolcu kupadaki Kayseri maçında bacağına aldığı darbeyle sakatlanmıştı. Ozan'ın yapılan kontrollerinde ciddi bir sıkıntı olmamasına rağmen ağrıları nedeniyle Giresunspor kafilesinden çıkartılmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun ağrılarının tamamen geçtiği öğrenildi. Grip olduğu için dün gece idmana katılamayan Ozan'ın Slavia Prag'a karşı sahada olması bekleniyor. Sakatlığı bulunan isimlerden Novak ile Gustavo da takımla çalışmalara başladı.