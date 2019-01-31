Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir transferi daha gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kulüp Empoli forması giyen 24 yaşındaki Miha Zajc transferini bitirdi.

Oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, transfer için Salih artı bir miktar para ödemesi yapacak.

Slovenyalı futbolcuyu taşıyan uçak az önce İstanbul'a iniş yaptı. Sloven futbolcu, direkt olarak Samandıra'ya giderken, Başkan Ali Koç yurt dışında olduğu için görüşmeyi Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya geldi.

Zajc kimdir?

1994 yılında Slovenya'da dünyaya geldi. Ülkesinin Bilje takımında futbola adım atan Miha Zajc, 2014 yılına kadar çeşitli kulüplerde kiralık olarak forma giydi. 2014'te 400 bin Euro bonservis bedeliyle NK Olimpija Ljubljana'nın kadrosuna katıldı.

Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miha Zajc 2017'nin ara transfer döneminde, 1.7 milyon Euro bedelle Empoli'ye transfer oldu.

Empoli'deki ilk sezonunda takımı küme düşen Miha Zajc, 2017-18 sezonunda Serie B'de sergilediği performansla takımının Seri A'ya yükselmesinde büyük katkı sağladı.

Bu sezon Empoli formasıyla 20 Serie A, 1 İtalya Kupası maçında forma giyen Zajc, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Orta sahanın ortasında görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, Slovenya Milli Takımı'nda da 9 kez forma giyerken 2 de gol attı.