Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı ve transferini açıkladığı Alman golcü Max Kruse İstanbul'a geliyor.
Yıldız futbolcu İstanbul için yola çıktığını instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Max Kruse'un yaptığı bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarları oldukça heyecanlandırdı.
Max Kruse kimdir?
Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kasabasında dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda futbola başlayan Max Kruse, 2005 yılına kadar top koşturduğu Alman ekibi SC Vier-und Marschlande alt yapısından Werder Bremen alt yapısına dahil olmuştur.
2007 yılında Werder Bremen'in A takımına giren Kruse, 2009 yılında FC St. Pauli takımına bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. Max Kruse'nin kariyeri sırasıyla şu şekilde devam etmiştir;
2012: SC Freiburg
2013: Borussia Mönchengladbach
2015: Wolfsburg
2016: Werder Bremen
2019: Fenerbahçe
Santrafor mevkisinde forma giyen Max Kruse, ihtiyaç halinde on numara ve forvet arkasında da yer alabilmektedir.
Sol ayağına hakim olan Max Kruse, 1,80 boyundadır.