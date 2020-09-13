Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler'in Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki savunmacısı Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı.

A Spor'un haberine göre; Marcel Tisserand, Fenerbahçe için geliyor. Kongolu stoper en geç yarın İstanbul'da olacak.

Marcel Tisserand kimdir?

2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.







