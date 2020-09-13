SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand İstanbul'a geliyor
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler'in Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki savunmacısı Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncunun bu akşam ya da en geç yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler'in Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki savunmacısı Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı.
A Spor'un haberine göre; Marcel Tisserand, Fenerbahçe için geliyor. Kongolu stoper en geç yarın İstanbul'da olacak.
Marcel Tisserand kimdir?
2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.