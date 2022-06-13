Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçerek Portekiz ekibi Santa Clara ile Lincoln Henrique'nin transferi konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe , yıldız orta sahayı İstanbul'a getirdi.

Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 18.20'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan 23 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'nin idari menajeri Emir Yolaç karşıladı. Eşiyle birlikte gelen Henrique, kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.





Yönetimle son transfer görüşmelerini yapacak olan Brezilyalı oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta görev alıp; 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.







