Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, basın toplantısı düzenledi. Ademi Milli Takım ile ilgili soruya "Türkiye'de akrabalarım var ama Türk Milli Takımı'nda oynayabilir miyim bilmiyorum. İsviçre pasaportum var, Almanya pasaportum var. Kosova pasaportum yok." açıklaması yaptı.

İşte Ademi'nin basın toplantısında dikkat çeken açıklamaları...

Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Burası fantastik oyuncuları, fantastik teknik ekibiyle fantastik bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum.

Vedat Muriqi ile konuşmadım ama Fenerbahçe maçlarını izledim. Çok fazla gol attı. Kendisi çok büyük bir golcü, Kosova için de çok önemli bir forvet. Maçlarını izledim ama kendisiyle konuşmadım.

Ibrahimovic tabii ki idol alınabilecek bir oyuncu. Eski takım arkadaşlarım beni 'Ibrahimovic' diye çağırıyorlardı ancak ben onlara ''Ben Kemal Ademi'yim'' diyordum.

Aslında Vedat gibi bir forvet değilim. Boyuma göre hızlı bir santrforum. Topla birlikte gitmeyi seven, verkaçlar yapan bir santrforum. Burada çok fazla orta çalışması gördüm. İsviçre'de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. Orada futbol daha farklı, daha yoğun. Tabii ki hiç orta yapmıyorlardı demiyorum ama oyun tarzları farklı.



