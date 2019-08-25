Fenerbahçe, aradığı stoperi Fransa'da bulundu. Sarı Lacivertliler, Olimpik Marsilya'yla sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki savunmacı Adil Rami'nin bugün transfer görüşmelerine başlamak üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü"

İstanbul'a geldi!

Öte yandan deneyimli stoper, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamadan birkaç saat sonra İstanbul'a iniş yaptı. Transferin çok kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Bu haberi de okudular Adil Rami'den ilk açıklamalar!