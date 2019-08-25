SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami İstanbul'da!
Fenerbahçe, aradığı stoperi Fransa'da bulundu. Olimpik Marsilya'yla yollarını ayıran 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı Adil Rami, Sarı Lacivertliler ile transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, aradığı stoperi Fransa'da bulundu. Sarı Lacivertliler, Olimpik Marsilya'yla sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki savunmacı Adil Rami'nin bugün transfer görüşmelerine başlamak üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü"
İstanbul'a geldi!
Öte yandan deneyimli stoper, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamadan birkaç saat sonra İstanbul'a iniş yaptı. Transferin çok kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
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