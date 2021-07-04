Son dakika haberi... Yeni sezon hazırlıklarına Volkan Demiral yönetiminde başlayan sarı lacivertlilerde teknik direktörlük görevine takımı daha önce çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira getirildi. Fenerbahçe , geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağladığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira, Portekiz'den kalkan uçakla bugün İstanbul'a geldi. Teknik direktör Pereira’yı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen tecrübeli hoca Samandıra Tesisleri'ne geçecek.
4 yardımcısı ile birlikte gelen Pereira, yarın takımla birlikte yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'na gidecek.
İlgili Haberler
https://www.instagram.com/p/CQ6I3Fmo1ke/