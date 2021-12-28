Ali Koç’un başkanlığı döneminde yaklaşık 3.5 yıl geride kaldı. Fenerbahçe Futbol Takımı’nı bu süreçte tam 275 gün, geçici teknik adamlar çalıştırdı. Bu durum, başkan Koç’un en çok eleştirildiği konulardan biri oldu. Geçen hafta salı günü Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takım bir kez daha geçici olarak Zeki Murat Göle’ye emanet edildi. Ancak Ali Koç, yeni teknik adam sürecini bu kez hızlı bir şekilde bitirmek istiyor. Göle, kupada yarın Afyon ile oynanacak kupa mücadelesinde son kez takımın başında olacak.

İsmail Kartal dönebilir

Fenerbahçe Yönetimi, Joachim Löw ve Slaven Bilic ile görüşmeleri sürdürüyor. Sosyal medya yorumlarında taraftarın en çok istediği isim olarak ön plana çıkan Löw, yapılan teklif sonrası düşünmek için süre istemişti. 61 yaşındaki teknik adamın bu hafta yönetime yanıt vereceği belirtildi. Eğer Löw’ün cevabı olumlu olursa, 1998-99 sezonunda Sarı-Lacivertliler’i çalıştırırken yardımcılığını yapan İsmail Kartal’ın da yeniden kulübe dönmesi muhtemel.

Son maçı 4 Ocak’ta

Löw’den gelen yanıt olumsuz olursa, Sarı-Lacivertliler vakit kaybetmeden Slaven Bilic’e yönelecek. Hırvat çalıştırıcı ile zaten prensip anlaşmasına varılmıştı. Başarılı teknik adam, Beijing Guoan’ın başındaki son maçına 4 Ocak’ta Shenzhen deplasmanında çıkacak. Fenerbahçe’nin tercihinin Bilic olması halinde, 53 yaşındaki hocanın imza için 5 Ocak’ta İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Yönetimin tek hedefi, Sarı- Lacivertliler’in ligin ikinci yarısının ilk mücadelesi olan Adana Demirspor maçına yeni teknik direktörüyle çıkmasını sağlamak.