SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin yeni hocası Serdar Dayat
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Ersun Yanal’ın görevden ayrılması sonrası Zeki Murat Göle, Denizlispor ve Konyaspor maçlarında takımın başında yer almıştı. Pro-lisansı bulunmayan Göle'nin yerine artık Serdar Dayat kulübede olacak.
Ersun Yanal’ın görevden ayrılması sonrası yeni teknik adamı belirlemeyen Fenerbahçe’de Denizlispor ve Konyaspor maçlarında antrenör Zeki Murat Göle kulübede yer aldı. Ancak Göle’nin pro-lisansı bulunmadığı için bundan sonra aynı görevi üstlenemeyecek.
Sarı- Lacivertliler’de bu lisansa sahip olan Serdar Dayat ve Şenol Çorlu var. Yönetim, yeni teknik adam belirlenene kadar Dayat’ın kulübede yer almasına karar verdi.