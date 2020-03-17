Ersun Yanal’ın görevden ayrılması sonrası yeni teknik adamı belirlemeyen Fenerbahçe’de Denizlispor ve Konyaspor maçlarında antrenör Zeki Murat Göle kulübede yer aldı. Ancak Göle’nin pro-lisansı bulunmadığı için bundan sonra aynı görevi üstlenemeyecek.

Sarı- Lacivertliler’de bu lisansa sahip olan Serdar Dayat ve Şenol Çorlu var. Yönetim, yeni teknik adam belirlenene kadar Dayat’ın kulübede yer almasına karar verdi.



