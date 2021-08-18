Ozan Tufan'ın gözden çıkarılması sonrasında ortda alana takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe 'de Tonny Vilhena sürprizi yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler, Krasnodar formasını giyen Hollandalı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Vilhena'nın Rus kulübünde sorunlar yaşadığı hatta kadro dışı bırakılacağı iddiaları haberleri üzerine harekete geçen yönetim fırsat transferi için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'nin yaşanacak gelişmeleri çok yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında.

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