Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki listesine ekleyeceği oyuncular belli oldu. Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı yeni transferler arasından hangi oyuncular listeye dahil edeceği merak konusuydu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesine, yeni transferleri arasından eklediği oyuncular Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan oldu.