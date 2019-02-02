Son dakika! Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki listesine ekleyeceği oyuncular belli oldu. Yeni transferlerden Sadık, Tolgay ve Moses kadroya dahil edilirken, kadroda olması beklenen Dirar, Soldado ve Milan Zajc kadroya dahil edilmedi.

02 Şubat 2019, Cumartesi 13:53
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Son dakika! Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki listesine ekleyeceği oyuncular belli oldu. Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı yeni transferler arasından hangi oyuncular listeye dahil edeceği merak konusuydu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesine, yeni transferleri arasından eklediği oyuncular Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan oldu.

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