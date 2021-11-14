Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntıyı aşmak için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe , eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi kiralamak istiyor. Kosovalı forvetin alternatifini de hazırlayan sarı-lacivertliler, bonservisi Sevilla'da bulunan ve Barcelona'da kiralık olarak oynayan Luuk de Jong'u tekrar listesine dahil etti. İstediği süreyi alamadığı için rahatsız olan 31 yaşındaki yıldızın Katalan ekibinde yeni teknik direktör Xavi Hernandez'in göreve başlamasının ardından ayrılma ihtimalinin arttığı konuşuluyor. Fenerbahçe'nin 6 aylığına kiralamayı planladığı Luuk de Jong'un, Sevilla ile Temmuz 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Sabah



