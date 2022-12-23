Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Süper Lig 'e verilen ara bitti ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 15. haftanın ilk maçları bugün saat 20:00'de Antalyaspor - Ankaragücü ve Ümraniyespor - Başakşehir arasında oynanacak.

YARIN KRİTİK MAÇ

Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise yarın ligin son şampiyonu Trabzonspor 'a konuk olacak. Bu zorlu müsabaka öncesinde Portekizli çalıştırıcı kamp kadrosunu belirledi. Kadroda Ezgjan Alioski, Arda Güler, Luan Peres ve Joao Pedro yer almadı.





İşte Jesus'un Trabzonspor maçı için belirlediği kadro:

KALECİ: Altay Bayındır, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat

DEFANS: Osayi Samuel, Szalai, Serdar Dursun, Gustavo, Ferdi

ORTA SAHA: Willian Arao, İsmail Yüksek, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Zacj, Lincoln, Emre, Rossi, İrfan Can

FORVET: Joshua King, Serdar Dursun, Valencia, Batshuayi



