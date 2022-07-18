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Son dakika Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşti. İlk maç 2-3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

18 Temmuz 2022, Pazartesi 10:00 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. 

İlk maç 2-3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön Eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde Play-Off turuna katılma hakkı kazanacak. Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 2 Ağustos'ta gerçekleşecek.


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Fenerbahçe elenirse ne olacak?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmesi halinde, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak.


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