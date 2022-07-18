Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

İlk maç 2-3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön Eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde Play-Off turuna katılma hakkı kazanacak. Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 2 Ağustos'ta gerçekleşecek.









Fenerbahçe elenirse ne olacak?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmesi halinde, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak.











