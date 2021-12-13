UEFA’nın kulüpler düzeyinde 2021-2022 sezonu itibarıyla ilk kez düzenlediği turnuvada play-off eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Play-off turunda ilk maçlar 17 Şubat 2022, rövanş karşılaşmaları 24 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu grup maçlarının sona ermesiyle birlikte LASK, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, Kopenhag, Rennes ve Basel son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden ve grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe , Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam ediyor. Çekya temsilcisi Slavia Prag ile eşleşen sarı-lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.









Konferans Ligi’nde grubunu ikinci sırada bitiren takımlardan; Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK ve Karadağ play-off turuna yükselen ekipler oldu. UEFA, grupların son haftasında Tottenham ile Rennes arasındaki mücadeleyi İngiliz ekibindeki korona virüs vakaları nedeniyle ertelemişti. Bu maçın sonucuna göre play-off turuna yükselen son takım ise Tottenham ya da Vitesse olacak.

Fenerbahçe ile birlikte, bu sezon Avrupa Ligi’nde grubunu üçüncü tamamlayan Sparta Prag, PSV, Leicester City, Marsilya, Midtjylland, Celtic ve Rapid Wien de kura çekiminde yer aldı.

Eşleşmeler şu şekilde:

Fenerbahçe - Slavia Prag

Marsilya - Karabağ

PSV - Maccabi Tel Aviv

Midtjylland - PAOK

Leicester City - Randers

Celtic - Bodo/Glimt

Sparta Prag - Partizan

Rapid Wien - Vitesse//Tottenham









Maçlar ne zaman?

17 Şubat

Fenerbahçe - Slavia Prag

24 Şubat

Slavia Prag - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başladı. Üç ön eleme ve bir Play-Off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.









Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.

UEFA Konferans Ligi kazanan takımın ödülü ne?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.



