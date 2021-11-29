Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe 'ye konuk olan Fenerbahçe , karşılaşma öncesi tatsız bir olayla karşı karşıya geldi. A Spor'un son dakika haberine göre; bir grup Göztepe taraftarı, Gürsel Aksel Stadyumu'na yaklaşık 1 kilometre mesafede Fenerbahçe otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirdi.

İzmir'de kafileyi taşıyan otobüsün camı, bir şişenin isabet etmesi sonrası kırıldı. Başka maddeler de atılırken sadece bir camın hasar aldığı aktarıldı. Fenerbahçe otobüsünün dün takımı İzmir Havalimanı'ndan almaya giderken de saldırıya uğradığı ancak hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Futbolcular ve teknik ekip yara almadan olayı atlatırken Fenerbahçe kafilesi, polisin geniş güvenlik önlemleriyle stada getirildi.







