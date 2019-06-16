Fenerbahçe'nin Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bugün gerçekleştirilmeyecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Camiamızın anayasası olarak gördüğümüz tüzüğümüzün yeniden yapılandırılması gerekiyor. Değiştirilmesi gereken birçok konu var. Sanıyorum yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bunu bugün gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe kongresinde tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için 2342 üye gerekirken kongrede 1572 üye hazır bulunuyordu. Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı farklı bir tarihte gerçekleştirilecek.

Fotoğraflar: Murat Akbaş