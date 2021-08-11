Son dakika! Fenerbahçe'nin Min-jae Kim transferinde flaş gelişme
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Min-jae Kim'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Güney Koreli stoperle maddi konularda henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde bu problemi çözeceği ve transferi resmen duyuracağı öğrenildi. Vitor Pereira'nın da bir an önce 24 yaşındaki savunmacının takıma katılmasını beklediği gelen haberler arasında.
Fenerbahçe ’nin transfer etmek için İstanbul’a getirdiği Güney Koreli savunmacı Min-jae Kim'de bir son dakika gelişmesi meydana geldi. 24 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde, parasal konularda henüz anlaşma sağlanamadığı için resmi imzalar atılamadı.
Kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Kim’le maddi konuların da kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki futbolcu maaş konusundaki pürüzlerinin giderilmesinin ardından Sarı Lacivertli formayı giyecek.
Min-jae Kim’in kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Vitor Pereira yolunu gözlüyor
Sarı Lacivertli ekibin Portekizli teknik patronu Vitor Pereira da bizzat istediği Güney Koreli stoperin, bir an önce takıma katılmasını istiyor. Bu sezon 3'lü savunmayla şampiyonluk mücadelesi verecek olan tecrübeli teknik adam, Kim'i merkezdeki savunmacı olarak kullanmayı planlıyor.
Pereira'nın 3'lüsü: Tisserand-Kim-Szalai
Pereira, hazırlık maçlarında stoper hattını Tisserand-Szalai-Novak şeklinde kurdu. Min-jae Kim'in 11'e monte edilmesiyle birlikte defansın merkezi Tisserand-Kim-Szalai şeklini alacak.
Çağrı Davran / Fanatik ÖZEL