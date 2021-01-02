Fenerbahçe, pandemi döneminde maaşını alamadığı için kontratını feshederek Almanya'ya dönen Max Kruse ile FIFA'lık olmuştu. Sarı-lacivertliler Alman oyuncuya yapılan ödemelerin gecikmesini pandemiye bağlasa da FIFA bu durumu kabul etmedi ve Kruse'yi haklı buldu. Fenerbahçe'nin FIFA'lık olduğu Alman futbolcu Max Kruse ile yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı. İki taraflı gizlilik anlaşması sebebiyle uzlaşmanın maddi detayları kamuoyuna açıklanmadı.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli yönetimin, Alman yıldıza toplam 4.5 milyon euro (41 milyon TL) ödeme yapması kararlaştırıldı. Bu bedelin 750 bin euro'luk kısmı menajer ve avukatlara ödenecek para olarak belirlendi. Futbolcuya ise 3.75 milyon euro ödendi.

PANDEMİ DİKKATE ALINMADI!

Bu bedel, Fenerbahçe'nin KAP'a açıklama yapması gereken bedel olan 3.8 milyon euro'nun altında kaldığı için KAP bildirimi yapılmadı. Peki bu noktaya nasıl gelindi?

İşte detaylar:

Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği dönemde sarı-lacivertlilerin, oyuncuya 1 milyon 250 bin euro'luk bir bakiyesi bulunuyordu. Yönetim, pandemi dönemini hesaba katarak Kruse'ye sadece 270 bin euro ödeme yaptı. FIFA, pandemi indirimini dikkate almayarak Kruse'yi haklı buldu.

HAKSIZ KAZANÇ İSTEMEDİ!

Alman futbolcu, bu davayı sadece alacaklarını tahsil etmek için açmıştı. FIFA'nın kendisinin dahi talep ettiği bedelden fazlasını vereceğini görmesi sonrasında Kruse, haksız kazanç elde etmek istemediğini belirterek Fenerbahçe yönetimi ile anlaşmaya sıcak baktı. Taraflar, kısa sürede anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Kruse'ye resmi siteden başarı dilemesinin ardında yatan nedenin uzlaşma sürecindeki yapıcı tavrı olduğu öğrenildi.

Kruse, Fenerbahçe'de 23 maça çıkarken 7 gol 8 asistlik katkı yaptı.