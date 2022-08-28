Son dakika Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin, Eskişehir’de Arabam.com Konyaspor ile 4. hafta maçında karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takımın maç kadrosu belli oldu. Antrenmanda darbe alan İsmail Yüksek ile takımla sadece 1 idmana çıkabilen Joshua King, kafileye dahil edilmedi.
Fenerbahçe 'nin, Spor Toto Süper Lig ’in dördüncü haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü (yarın) Eskişehir’de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosu
Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Lemos, Gustavo, Peres, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Mert Hakan, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro, Valencia, Serdar
Antrenmanda darbe alan İsmail Yüksek ile takımla sadece 1 idmana çıkabilen Joshua King, kafileye dahil edilmedi.
Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi ev sahibi takımın stadının zeminin bozulması nedeniyle Eskişehir'de oynanacak.