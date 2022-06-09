Fenerbahçe 'de Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan Kim Min-Jae konusunda da planlar netlik kazandı. Sarı-lacivertliler Güney Koreli futbolcunun alternatifini belirledi.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Vitor Pereira döneminde transfer edilen Kim Min-Jae takımın vazgeçilmezi oldu. Sarı-lacivertlilerin düşüşte olduğu süreçlerde de taraftarın hiçbir zaman tepki göstermediği 25 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda 40 müsabakada oynadı. Tecrübeli futbolcu rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK

Fenerbahçe'nin Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'nin sözleşmesi 2025'te sona erecek. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Sözleşmesinde çıkış maddesi de bulunan Güney Koreli'nin bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

JESUS'UN OYUN ANLAYIŞI NETLİK KAZANDI

Teknik Direktör Jorge Jesus’un takımın defansif anlayışından memnun olduğu ortaya çıktı. İsmail Kartal’ın gelişi sonrası toparlanan sarı-lacivertliler savunmadaki sıkıntıyı çözdükten sonra çıkışa geçmişti. Oyuncuların da geçen sezon bu anlayışı kafalarında oturtmaları Jesus’a yeni sezon öncesi avantaj sağlıyor.

Portekizli teknik adam ön tarafa yapılacak transferlerle ofansif anlamda daha güçlü bir takım oluşturma hedefinde. Yeni gelecek isimlerin savunma ve orta saha ile uyum sağlama süreci büyük önem taşıyor. Kampta bunun üzerinde durulacak. Ayrıca geçen seneye göre daha agresif ve tempolu bir takım ortaya çıkarma hedefi var.

Öte yandan Jesus’un yönetimle yaptığı toplantılarda geri pas yapan orta saha oyuncularına sisteminde yer olmadığını belirttiği, bu anlayıştaki isimleri takımda görmek istemediğini ifade ettiği öğrenildi.

KİM'E CİDDİ TALİPLER

Geçtiğimiz sezonu müthiş bir performansla geçiren Kim Min-Jae'nin hem yönetim hem de teknik heyet kalmasını istese de futbolcu için ciddi tekliflerin olduğu öğrenildi.

MARZIO DUYURDU

Çıkış maddesi bulunan Kim Min-Jae de iyi teklif gelmesi durumunda kariyerine Avrupa’da devam etmeye sıcak baktığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu başta Serie A ekibi Napoli olmak üzere talipler söz konusu. Gianluca Di Marzio'nun haberine; göre Napoli, Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı, transfer çalışmalarına başladı.

Haberin detaylarına göre savunmada oluşacak boşluğu doldurmak isteyen İtalyan ekibinde Sportif direktör Cristiano Giuntoli, ilk hedef olarak Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae'yi belirledi.

Yönetim başarılı savunmacının olası ayrıldığında minimum sıkıntı yaşamak için transfer çalışmasına başladı...

CAULKER VE LEMOS SÜRPRİZİ

Alternatifleri belirleyen yönetim, geçen sezon kiralık olarak yolladığı stoperler Caulker ve Lemos da takıma dönmesini avantaja çevirmek istiyor. Bu iki futbolcunun kamptaki performansı olası transfer çalışmalarını etkileyecek. Caulker Gaziantep’te, Lemos ise sezonu Belçika’nın Beerschot takımında geçirdi. Bu yüzden iki futbolcunun kamptaki performansına bakılacak ve ona göre yeni bir rota belirlenecek.

CAULKER 27 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe'de Vitor Pereira gelmeden önce transfer edilen Steven Caulker, Portekizli teknik direktör tarafından beğenilmedi. 30 yaşındaki savunmacı ayağının tozuyla Gaziantep FK'nın yolunu tuttu. Steven Caulker, 2021-2022 sezonunda 27 maçta oynadı. 30 yaşındaki stoper 2 gol ve 1 asist üretti.

LEMOS 16 KEZ FORMA GİYDİ

Sarı-lacivertlilerde transfer edildiği dönemden bu yana hiçbir zaman düzenli olarak forma savaşını kazanamayan Mauricio Lemos da geride kalan sezonu takımdan ayrı geçirdi. Uruguaylı stoper Beerschot formasını 16 mücadelede giydi. 26 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırdı. (Skorer)